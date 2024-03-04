В немецком Аахене - спецоперация из-за вооруженной женщины в больнице

В больнице города Аахен, что в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, днем 4 марта женщина начала угрожать оружием врачам, что побудило полицию и спасателей начать спецоперацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По предварительной информации полиции Аахена, вооруженная женщина угрожает нескольким людям в больнице. Она якобы взорвала пиротехнику, вызвав задымление, а затем – забаррикадировалась в палате одного из пациентов.

Территория больницы оцеплена вооруженными полицейскими в шлемах, защитных жилетах и с автоматами, прилегающие к ней дороги перекрыли.

ФОТО: DMP-PRESS / ROEGER RALF

Полиция пока не может точно сказать, кем именно является вооруженный человек в больнице и кому он угрожает. Также непонятно, есть ли уже жертвы и выдвигает ли подозрительный человек какие-то требования, добавляет Bild.

В то же время правоохранители классифицируют операцию как возможный захват заложников. "Все имеющиеся службы экстренной помощи были предупреждены и уже выехали на место", – сказал изданию представитель полиции.

Напомним, в начале февраля в Швейцарии 32-летний иранский искатель убежища, вооруженный топором и ножом, удерживал 15 заложников в поезде на западе Швейцарии в течение почти четырех часов, пока полиция не ворвалась в поезд и не убила его.