Військові керівники України та Британії обговорили ситуацію на фронті та "морську коаліцію"
Міністри оборони та головнокомандувачі збройних сил України та Британії 4 березня провели телефонну розмову, яка стосувалась ситуації на фронті та оборонної співпраці.
Про це у Twitter (X) повідомив голова українського Міноборони Рустем Умєров, пише "Європейська правда".
За словами Умєрова, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів британським колегам – міністру оборони Гранту Шаппсу та очільнику Збройних сил Великої Британії адміралу серу Тоні Радакіну – про оперативну обстановку та нагальні потреби.
Held a productive call with British Secretary of State for Defence @grantshapps and the Head of the UK Armed Forces, Admiral Sir Tony Radakin.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 4, 2024
Colonel General Oleksandr Syrskyi updated on the operational situation and urgent needs.
We also discussed opportunities to implement…
"Також обговорили можливості для втілення в межах Коаліції морських сил і засобів. Успіх України у знищенні російського флоту має бути розширений. Тому ми повинні збільшити використання Україною безпілотників", – додав він.
Міністр також подякував Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників для України.
Минулого тижня Радакін заявив, що Україна відчуватиме нестачу боєприпасів і перебуватиме в невигідному становищі у війні з Росією протягом декількох місяців, поки Захід не погодить подальші кроки на підтримку Києва.