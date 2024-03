Військові керівники України та Британії обговорили ситуацію на фронті та "морську коаліцію"

Міністри оборони та головнокомандувачі збройних сил України та Британії 4 березня провели телефонну розмову, яка стосувалась ситуації на фронті та оборонної співпраці.

Про це у Twitter (X) повідомив голова українського Міноборони Рустем Умєров, пише "Європейська правда".

За словами Умєрова, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів британським колегам – міністру оборони Гранту Шаппсу та очільнику Збройних сил Великої Британії адміралу серу Тоні Радакіну – про оперативну обстановку та нагальні потреби.

Held a productive call with British Secretary of State for Defence @grantshapps and the Head of the UK Armed Forces, Admiral Sir Tony Radakin.



Colonel General Oleksandr Syrskyi updated on the operational situation and urgent needs.



We also discussed opportunities to implement…