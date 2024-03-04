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Військові керівники України та Британії обговорили ситуацію на фронті та "морську коаліцію"

Понеділок, 4 березня 2024, 21:00

Міністри оборони та головнокомандувачі збройних сил України та Британії 4 березня провели телефонну розмову, яка стосувалась ситуації на фронті та оборонної співпраці.

Про це у Twitter (X) повідомив голова українського Міноборони Рустем Умєров, пише "Європейська правда".

За словами Умєрова, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів британським колегам – міністру оборони Гранту Шаппсу та очільнику Збройних сил Великої Британії адміралу серу Тоні Радакіну – про оперативну обстановку та нагальні потреби.

"Також обговорили можливості для втілення в межах Коаліції морських сил і засобів. Успіх України у знищенні російського флоту має бути розширений. Тому ми повинні збільшити використання Україною безпілотників", – додав він.

Міністр також подякував Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників для України.

Минулого тижня Радакін заявив, що Україна відчуватиме нестачу боєприпасів і перебуватиме в невигідному становищі у війні з Росією протягом декількох місяців, поки Захід не погодить подальші кроки на підтримку Києва.

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