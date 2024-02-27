Командувач армії Британії: Україна ще кілька місяців буде в невигідному становищі на полі бою

Командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін вважає, що Україна відчуватиме нестачу боєприпасів і перебуватиме в невигідному становищі у війні з Росією протягом декількох місяців, поки Захід не погодить подальші кроки на підтримку Києва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, Радакін сказав на конференції з питань оборони в британському аналітичному центрі Chatham House.

За словами командувача британської армії, на полі бою Україна постала перед складною ситуацією, в якій її військо "бореться за боєприпаси та запаси", військова допомога США заблокована в Конгресі, а Європа поки що не в змозі її компенсувати.

Він додав, що союзники в НАТО вже обговорюють, як вони можуть посилити підтримку України, й припустив, що нові оголошення про це можуть пролунати на саміті Альянсу у Вашингтоні або напередодні нього.

Що стосується Росії, то, за словами Радакіна, вона "на тактичному рівні здобуває відносно невеликі території", зокрема місто Авдіївка на Донеччині, а також веде активні бойові дії в районі міста Часів Яр – куди українські сили відійшли після виходу з Бахмута.

"Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме щонайменше наступні кілька місяців", – підсумував командувач армією Британії. Він припустив, що Київ навряд чи зможе розпочати новий контрнаступ до кінця літа, а найімовірніше, це станеться вже наступного року.

За оцінками розвідувального центру Сил оборони Естонії, захоплення Авдіївки в Донецькій області не забезпечило того позитивного висвітлення в ЗМІ, яке було потрібно російському керівництву перед президентськими виборами.

Раніше британська розвідка проаналізувала втрати російської армії за два роки повномасштабної війни в Україні.