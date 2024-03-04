Военные руководители Украины и Британии обсудили ситуацию на фронте и "морскую коалицию"

Министры обороны и главнокомандующие вооруженных сил Украины и Великобритании 4 марта провели телефонный разговор, который касался ситуации на поле боя и оборонного сотрудничества.

Об этом в Twitter (X) сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров, пишет "Европейская правда".

По словам Умерова, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал британским коллегам – министру обороны Гранту Шаппсу и главе Вооруженных сил Великобритании адмиралу сэру Тони Радакину – об оперативной обстановке и насущных потребностях.

Held a productive call with British Secretary of State for Defence @grantshapps and the Head of the UK Armed Forces, Admiral Sir Tony Radakin.



Colonel General Oleksandr Syrskyi updated on the operational situation and urgent needs.



We also discussed opportunities to implement… March 4, 2024

"Также обсудили возможности для воплощения в рамках Коалиции морских сил и средств. Успех Украины в уничтожении российского флота должен быть расширен. Поэтому мы должны увеличить использование Украиной беспилотников", – добавил он.

Министр также поблагодарил Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов стерлингов на производство беспилотников для Украины.

На прошлой неделе Радакин заявил, что Украина будет испытывать недостаток боеприпасов и находиться в невыгодном положении в войне с Россией в течение нескольких месяцев, пока Запад не согласует дальнейшие шаги в поддержку Киева.