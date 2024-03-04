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Военные руководители Украины и Британии обсудили ситуацию на фронте и "морскую коалицию"

Понедельник, 4 марта 2024, 21:00

Министры обороны и главнокомандующие вооруженных сил Украины и Великобритании 4 марта провели телефонный разговор, который касался ситуации на поле боя и оборонного сотрудничества.

Об этом в Twitter (X) сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров, пишет "Европейская правда".

По словам Умерова, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал британским коллегам – министру обороны Гранту Шаппсу и главе Вооруженных сил Великобритании адмиралу сэру Тони Радакину – об оперативной обстановке и насущных потребностях.

"Также обсудили возможности для воплощения в рамках Коалиции морских сил и средств. Успех Украины в уничтожении российского флота должен быть расширен. Поэтому мы должны увеличить использование Украиной беспилотников", – добавил он.

Министр также поблагодарил Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов стерлингов на производство беспилотников для Украины.

На прошлой неделе Радакин заявил, что Украина будет испытывать недостаток боеприпасов и находиться в невыгодном положении в войне с Россией в течение нескольких месяцев, пока Запад не согласует дальнейшие шаги в поддержку Киева.

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