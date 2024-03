Военные руководители Украины и Британии обсудили ситуацию на фронте и "морскую коалицию"

Министры обороны и главнокомандующие вооруженных сил Украины и Великобритании 4 марта провели телефонный разговор, который касался ситуации на поле боя и оборонного сотрудничества.

Об этом в Twitter (X) сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

По словам Умерова, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал британским коллегам – министру обороны Гранту Шаппсу и главе Вооруженных сил Великобритании адмиралу сэру Тони Радакину – об оперативной обстановке и насущных потребностях.

Held a productive call with British Secretary of State for Defence @grantshapps and the Head of the UK Armed Forces, Admiral Sir Tony Radakin.



Colonel General Oleksandr Syrskyi updated on the operational situation and urgent needs.



We also discussed opportunities to implement…