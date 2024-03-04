Военные руководители Украины и Британии обсудили ситуацию на фронте и "морскую коалицию"
Министры обороны и главнокомандующие вооруженных сил Украины и Великобритании 4 марта провели телефонный разговор, который касался ситуации на поле боя и оборонного сотрудничества.
Об этом в Twitter (X) сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров, пишет "Европейская правда".
По словам Умерова, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал британским коллегам – министру обороны Гранту Шаппсу и главе Вооруженных сил Великобритании адмиралу сэру Тони Радакину – об оперативной обстановке и насущных потребностях.
Held a productive call with British Secretary of State for Defence @grantshapps and the Head of the UK Armed Forces, Admiral Sir Tony Radakin.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 4, 2024
Colonel General Oleksandr Syrskyi updated on the operational situation and urgent needs.
We also discussed opportunities to implement…
"Также обсудили возможности для воплощения в рамках Коалиции морских сил и средств. Успех Украины в уничтожении российского флота должен быть расширен. Поэтому мы должны увеличить использование Украиной беспилотников", – добавил он.
Министр также поблагодарил Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов стерлингов на производство беспилотников для Украины.
На прошлой неделе Радакин заявил, что Украина будет испытывать недостаток боеприпасов и находиться в невыгодном положении в войне с Россией в течение нескольких месяцев, пока Запад не согласует дальнейшие шаги в поддержку Киева.