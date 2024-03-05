На полігоні у Польщі бронетехніка під час навчань наїхала на двох військових

На полігоні на півночі Польщі стався нещасний випадок на навчаннях – гусенична бронетехніка наїхала на двох польських військових.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на Дравському полігоні на півночі Польщі, де з лютого проходять багатонаціональні навчання НАТО з 3000 військовими і близько 700 одиницями техніки – з Албанії, Туреччини, Іспанії, Британії та Польщі.

У рамках навчань відпрацьовують швидке перекидання та розгортання сил.

Спершу про подію повідомили неофіційно з посиланням на джерела. Кореспондент видання дізнався, що двоє присутніх на полігоні людей, майже точно солдати, потрапили під гусениці бронетехніки. Після інциденту на місце прилітали гелікоптери-швидкі для їхньої евакуації.

Згодом речник 1-ї варшавської механізованої бригади підтвердив у коментарі PAP, що такий нещасний випадок справді стався.

Представник військової поліції у Щецині повідомив, що обоє постраждалих – польські військові.

Триваючі навчання НАТО Steadfast Defender називають найбільшими з 1988 року, у маневрах візьмуть участь 90 тисяч військових з усіх членів НАТО і Швеції, яка за крок до набуття повноправного членства.