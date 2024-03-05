На полигоне в Польше бронетехника во время учений наехала на двух военных

На полигоне на севере Польши произошел несчастный случай на учениях – гусеничная бронетехника наехала на двух польских военных.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на Дравском полигоне на севере Польши, где с февраля проходят многонациональные учения НАТО с 3000 военными и около 700 единицами техники – из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши.

В рамках учений отрабатывают быструю переброску и развертывание сил.

Сначала о событии сообщили неофициально со ссылкой на источники. Корреспондент издания узнал, что двое присутствующих на полигоне людей, почти точно солдаты, попали под гусеницы бронетехники. После инцидента на место прилетали вертолеты-скороходы для их эвакуации.

Впоследствии представитель 1-й варшавской механизированной бригады подтвердил в комментарии PAP, что такой несчастный случай действительно произошел.

Представитель военной полиции в Щецине сообщил, что оба пострадавших – польские военные.

Также уточнили, что тренировки 1-й механизированной бригады не были частью маневров в рамках учений НАТО Steadfast Defender.

Продолжающиеся учения НАТО Steadfast Defender называют крупнейшими с 1988 года, в маневрах примут участие 90 тысяч военных из всех членов НАТО и Швеции, которая в шаге от получения полноправного членства.