На полигоне в Польше бронетехника во время учений наехала на двух военных
На полигоне на севере Польши произошел несчастный случай на учениях – гусеничная бронетехника наехала на двух польских военных.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел на Дравском полигоне на севере Польши, где с февраля проходят многонациональные учения НАТО с 3000 военными и около 700 единицами техники – из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши.
В рамках учений отрабатывают быструю переброску и развертывание сил.
Сначала о событии сообщили неофициально со ссылкой на источники. Корреспондент издания узнал, что двое присутствующих на полигоне людей, почти точно солдаты, попали под гусеницы бронетехники. После инцидента на место прилетали вертолеты-скороходы для их эвакуации.
Впоследствии представитель 1-й варшавской механизированной бригады подтвердил в комментарии PAP, что такой несчастный случай действительно произошел.
Представитель военной полиции в Щецине сообщил, что оба пострадавших – польские военные.
Также уточнили, что тренировки 1-й механизированной бригады не были частью маневров в рамках учений НАТО Steadfast Defender.
Продолжающиеся учения НАТО Steadfast Defender называют крупнейшими с 1988 года, в маневрах примут участие 90 тысяч военных из всех членов НАТО и Швеции, которая в шаге от получения полноправного членства.