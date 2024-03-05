Міністр оборони Німеччини: Заяви Макрона не допомагають вирішити проблеми України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що заклик президента Франції Емманюеля Макрона до союзників України "не бути боягузами" не допомагає вирішити проблеми з військовою підтримкою України.

Про це Пісторіус заявив 5 березня під час візиту до Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На думку голови німецького Міноборони, дискусії про західні війська в Україні чи про те, "що у нас більше сміливості чи менше сміливості", не потрібні.

"Це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні", – додав Пісторіус.

Нагадаємо, президент Франції, говорячи про війну РФ проти України, заявив, що настав час активізуватися і "не бути боягузами".

Минулого тижня Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.