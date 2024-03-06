Маск обещает не давать денег Трампу на кампанию

Американский миллиардер, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск сказал, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.

Об этом Маск написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Комментируя свою встречу с Дональдом Трампом – скорее всего, следующим кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, – Маск написал: "Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США".

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President March 6, 2024

Комментарии Маска не исключают пожертвований в пользу политических комитетов (организаций со специальным статусом в США, которые собирают средства на политические кампании) или на другие политические цели, объясняет Bloomberg.

Тем не менее, это заявление все равно является ударом для Трампа, который испытывает серьезные финансовые трудности из-за ряда судебных исков и в конце прошлой недели в поисках дополнительных средств встретился с Маском и несколькими состоятельными донорами республиканцев.

Последняя соперница Трампа в Республиканской партии, Никки Хейли, выбыла из гонки ранее в среду, практически обеспечив экс-президенту номинацию от республиканцев.