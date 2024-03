Маск обещает не давать денег Трампу на кампанию

Американский миллиардер, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск сказал, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.

Об этом Маск написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Комментируя свою встречу с Дональдом Трампом – скорее всего, следующим кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, – Маск написал: "Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США".

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President