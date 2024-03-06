Сейм Польши принял постановление, закладывающее основу для реформы Конституционного суда

Сейм Польши поддержал постановление о реформе Конституционного суда, изменения в котором при предыдущей власти вызвали критику ЕС.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Постановление по устранению последствий конституционного кризиса 2015-2023 годов в контексте деятельности Конституционного трибунала (суда) поддержали 240 голосами, 197 депутатов проголосовали против.

Партия "Право и справедливость" при поддержке "Конфедерации" пыталась отклонить проект во время рассмотрения в первом чтении, но без успеха.

Соавторы проекта от правящей коалиции называют его принятие "запуском ремонта КС".

В принятом постановлении содержатся замечания к деятельности некоторых судей КС, которая несовместима с их должностью, как, например, открытая политическая деятельность в соцсетях, высказывания на грани с языком вражды.

В тексте указано, что КС в его действующем виде "потерял любую способность аполитично рассматривать конституционные споры, которые выносятся на его рассмотрение".

Документ завершается призывом к действующим судьям Конституционного суда признать прекращение мандатов.

"В Польше необходимо создать обновленный Конституционный суд, чтобы это был орган, способный выполнять задачи, определенные ст. 188 и 189 конституции Республики Польской. Обновленный КС должен быть создан в соответствии с конституционными принципами и принимая во внимание голоса всех политических сил, которые уважают конституционный строй", – отмечается в постановлении.

Срок мандата судей, который сейчас составляет 9 лет, предлагают сократить.

Перед этим министр юстиции Польши анонсировал ряд мер для "исправления ситуации" в Конституционном суде после противоречивых реформ, осуществленных предыдущей властью.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия окончательно разблокировала для Польши доступ к 137 млрд евро из различных фондов Евросоюза, которые ранее Варшава не могла получить из-за вопросов к судебной системе и верховенству права.