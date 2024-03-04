У Польщі ініціювали реформу Конституційного трибуналу, який критикували в ЄС

Міністр юстиції Польщі Адам Боднар 4 березня оголосив про низку заходів, спрямованих на "виправлення ситуації" в Конституційному трибуналі та "відновлення верховенства права" після суперечливих реформ, здійснених попередньою владою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як розповів Боднар журналістам, що новий пакет заходів може призвести до "виправлення ситуації в Конституційному суді" і "пов'язаний у цілому з процесом відновлення верховенства права".

Заходи передбачають ухвалення парламентом Польщі постанови про неправомірне обрання деяких суддів Конституційного трибуналу.

Насамперед ідеться про голову Трибуналу Юлію Пшилебську, яку підтримує колишня партія влади "Право і справедливість" і яка, на думку чинного уряду, обіймає цю посаду незаконно. Протягом багатьох років суд під керівництвом Пшилебської ставив під сумнів верховенство права ЄС над національним законодавством.

Запропоновані Боднаром заходи також передбачають ухвалення законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо "перезавантаження" суду шляхом звільнення нинішніх суддів і заміни їх новообраними особами. Така поправка можлива лише за підтримки "Права і справедливості", яка вже заявила, що не голосуватиме за неї.

Парламент почне обговорення реформи Конституційного трибуналу, починаючи з 6 березня.

Цей крок відображає зміну тональності польської влади після обрання прем’єром проєвропейського лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска, та налагодження її відносин із ЄС.

Минулого тижня Брюссель офіційно схвалив виділення Польщі коштів ЄС у розмірі до 137 мільярдів євро після того, як Варшава досягла прогресу в судовій реформі.