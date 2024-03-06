Партія влади у Грузії обурилась присутністю у Бундестазі міністра часів Саакашвілі

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" зажадали роз’яснень через присутність у парламенті Німеччини Зураба Адеїшвілі, міністра юстиції часів Михеїла Саакашвілі, якого Грузія намагалась оголосити у розшук.

Як повідомляє "Ехо Кавказу" та "Новости Грузия", пише "Європейська правда", обурені коментарі від партії влади почали з’являтися після появи фото із засідання Бундестагу щодо ракет Taurus для України, де Адеїшвілі був як радник генпрокурора України.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав це "розчаруванням" і "несерйозним ставленням до грузинського народу і його проблем", та сказав, що хоче пояснень з цього приводу від німецьких депутатів.

"Коли ми бачимо особу, що засуджена за чотирма справами і ще у трьох триває процес… особливо, коли це парламент Німеччини, і ця особа у гостьовій ложі поруч з генеральним прокурором України – це викликає розчарування… Такі факти сприяють розпалюванню антиєвропейських настроїв у грузинському суспільстві", – заявив він.

Адеїшвілі оголосили низку звинувачень після зміни влади у Грузії в 2012 році, які він називає політично вмотивованими; у трьох справах йому присудили від 2 до понад 5 років ув’язнення. У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок у Румунії, а в 2021 році відмовився від громадянства Грузії. Останніми роками він працює в Україні.

Грузинська влада неодноразово намагалася оголосити Адеїшвілі у міжнародний розшук.

Раніше спікер парламенту Грузії хотів вибачень від Зеленського та Санду через "брехню" про Саакашвілі.

Також він звинувачував у намірах "нашкодити країні" президентку Саломе Зурабішвілі, яка у відкритому конфлікті з урядом через розбіжність у поглядах на низку питань.