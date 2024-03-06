Партия власти в Грузии возмутилась присутствием в Бундестаге министра времен Саакашвили

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" потребовали разъяснений из-за присутствия в парламенте Германии Зураба Адеишвили, министра юстиции времен Михеила Саакашвили, которого Грузия пыталась объявить в розыск.

Как сообщает "Эхо Кавказа" и "Новости Грузия", пишет "Европейская правда", возмущенные комментарии от партии власти начали появляться после появления фото с заседания Бундестага по ракетам Taurus для Украины, где Адеишвили был как советник генпрокурора Украины.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это "разочарованием" и "несерьезным отношением к грузинскому народу и его проблемам", и сказал, что хочет объяснений по этому поводу от немецких депутатов.

"Когда мы видим человека, который уже осужден по четырем делам, идет процесс по трем делам, (...) когда такого человека принимают в различных учреждениях, особенно если речь идет о парламенте Германии, а он находится в гостевой ложе вместе с генеральным прокурором Украины, это вызывает разочарование... Такие факты способствуют разжиганию антиевропейских настроений в грузинском обществе", – заявил он.

Адеишвили предъявили ряд обвинений после смены власти в Грузии в 2012 году, которые он называет политически мотивированными; по трем делам ему присудили от 2 до более 5 лет заключения.

В 2015 году Адеишвили получил политическое убежище в Румынии, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он работает в Украине. Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск.

Ранее спикер парламента Грузии хотел извинений от Зеленского и Санду из-за "лжи" о Саакашвили.

Также он обвинял в намерениях "навредить стране" президента Саломе Зурабишвили, которая в открытом конфликте с правительством из-за расхождения во взглядах на ряд вопросов.