У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Президент Володимир Зеленський 8 березня здійснить візит до Туреччини й проведе переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомили в канцелярії президента Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як стверджується, під час зустрічі Зеленський та Ердоган обговорять перебіг українсько-російської війни, Чорноморську зернову угоду та двосторонні відносини.

"Ситуація між Україною і Росією та останні контакти щодо перезапуску безпечного коридору в Чорному морі" будуть в центрі їхньої зустрічі, йдеться в повідомленні.

Зустріч Зеленського й Ердогана відбудеться після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наполіг на необхідності якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

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