В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта
Президент Владимир Зеленский 8 марта совершит визит в Турцию и проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщили в канцелярии президента Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как утверждается, во время встречи Зеленский и Эрдоган обсудят ход украинско-российской войны, Черноморское зерновое соглашение и двусторонние отношения.
"Ситуация между Украиной и Россией и последние контакты по перезапуску безопасного коридора в Черном море" будут в центре их встречи, говорится в сообщении.
Встреча Зеленского и Эрдогана состоится после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан настоял на необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".
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