В ОП повідомили деталі візиту Зеленського до Туреччини

Офіс президента повідомив деталі візиту Володимира Зеленського до Туреччини, який відбудеться у п’ятницю, 8 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними ОП, під час візиту Зеленський зустрінеться із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Лідери обговорять Формулу миру, організацію Саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються в РФ.

"Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері", – йдеться у повідомленні.

Зеленський також відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, і зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

Напередодні візит Зеленського анонсувала турецька сторона. У канцелярії президента Туреччини зазначили, що під час зустрічі Зеленський та Ердоган обговорять перебіг українсько-російської війни, Чорноморську зернову ініціативу та двосторонні відносини.

Зустріч Зеленського й Ердогана відбудеться після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наполіг на необхідності якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

Дивіться також відеоблог про позицію Туреччини у російсько-українській війні: Туреччина – "на двох стільцях" у війні з РФ.