В ОП сообщили детали визита Зеленского в Турцию

Офис президента сообщил детали визита Владимира Зеленского в Турцию, который состоится в пятницу, 8 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным ОП, во время визита Зеленский встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры обсудят Формулу мира, организацию Саммита мира, безопасность судоходства в Черном море, глобальную продовольственную стабильность, а также освобождение украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются в РФ.

"Отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере", – говорится в сообщении.

Зеленский также посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины, и встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Накануне визит Зеленского анонсировала турецкая сторона. Согласно сообщению канцелярии президента Турции, Зеленский и Эрдоган обсудят ход украинско-российской войны, Черноморское зерновое соглашение и двусторонние отношения.

Встреча Зеленского и Эрдогана состоится после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан настоял на необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

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