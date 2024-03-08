Зеленський прибув до Стамбула

Літак з президентом Володимиром Зеленським та українською делегацією приземлився у стамбульському аеропорту імені Ататюрка.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, інформує "Європейська правда".

Зазначається, що у складі української делегації до Туреччини прилетів, зокрема, міністр оборони Рустем Умєров.

Інформацію про прибуття Зеленського також підтверджує Укрінформ.

Програма візиту розпочинається з відвідання корвета "Гетьман Іван Мазепа", який будується для Військово-морських сил ЗСУ на верфі неподалік Стамбула.

У порядку денному візиту – двостороння зустріч Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч української та турецької делегацій в розширеному форматі.

Після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна пресконференція.

За повідомленням канцелярії президента в Анкарі, головною темою обговорення стане російська загарбницька війна проти України.

Планується обговорити шляхи досягнення "постійного миру в регіоні".

Офіс президента України повідомив, що Зеленський планує обговорити з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом "формулу миру", організацію саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються в РФ.

Зустріч Зеленського й Ердогана відбудеться після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наполіг на необхідності якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

Дивіться також відеоблог про позицію Туреччини у російсько-українській війні: Туреччина – "на двох стільцях" у війні з РФ.