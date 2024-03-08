Зеленский прибыл в Стамбул

Самолет с президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией приземлился в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, информирует "Европейская правда".

Отмечается, что в составе украинской делегации в Турцию прилетел, в частности, министр обороны Рустем Умеров.

Информацию о прибытии Зеленского также подтверждает Укринформ.

Программа визита начинается с посещения корвета "Гетман Иван Мазепа" , который строится для Военно-морских сил ВСУ на верфи недалеко от Стамбула.

В повестке дня визита – двусторонняя встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча украинской и турецкой делегаций в расширенном формате.

После двусторонней встречи президентов запланирована совместная пресс-конференция.

По сообщению канцелярии президента в Анкаре, главной темой обсуждения станет российская захватническая война против Украины.

Планируется обсудить пути достижения "постоянного мира в регионе".

Офис президента Украины сообщил, что Зеленский планирует обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "формулу мира", организацию саммита мира, безопасность судоходства в Черном море, глобальную продовольственную стабильность, а также освобождение украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются в РФ.

Встреча Зеленского и Эрдогана состоится после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан настоял на необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

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