США стурбовані тим, що китайські компанії підтримують Росію у війні проти України

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє Sky News.

Америка стурбована тим, що китайські компанії підтримують Росію у її військовому вторгненні в Україну.

Єллен, яка зустрілася в понеділок з головою центрального банку Китаю Пан Гуншенем, попередила, що будь-які банки, які сприяють продажу військових товарів або товарів подвійного призначення Росії, можуть зіткнутися з санкціями США.

"Я підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР [Китайській Народній Республіці], не повинні надавати матеріальну підтримку російській війні, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання про її попередження, речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що США не повинні "оббріхувати або атакувати нормальні міждержавні відносини між Китаєм і Росією і не повинні завдавати шкоди законним правам та інтересам Китаю і китайських підприємств".

ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.

Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, під час "саміту миру" у Швейцарії. В іншому разі Пекін погрожує бойкотувати такі зустрічі.

За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку березня, де він обговорював майбутнє України.