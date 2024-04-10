Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: снаряди, БПЛА, засоби розмінування

Уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні чергової партії військової допомоги.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у відповідному розділі сайту уряду Німеччини.

Зокрема, Німеччина передала одну гусеничну командну машину-всюдихід Warthog (попереднього разу було передано 9 таких машин).

Крім того, було передано 6 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Також було надано додаткову підтримку у сфері безпілотних систем і протидії їм: 16 розвідувальних БпЛА Vector та 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, а також 30 комплектів засобів протидії БпЛА.

У новій партії допомоги також:

дві машини розмінування WISENT 1;

11 мобільних систем розмінування;

3 мінні трали;

70 інфрачервоних камер;

24 підвісні мотори;

680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;

120 гвинтівок Haenel CR308;

50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;

5 000 детонаторів.

Нагадаємо, уряд Німеччини доручив збройовій компанії Rheinmetall поставити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.

Перед цим Німеччина оголосила, що підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.