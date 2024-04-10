Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: снаряди, БПЛА, засоби розмінування
Уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні чергової партії військової допомоги.
Як передає "Європейська правда", про це йдеться у відповідному розділі сайту уряду Німеччини.
Зокрема, Німеччина передала одну гусеничну командну машину-всюдихід Warthog (попереднього разу було передано 9 таких машин).
Крім того, було передано 6 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
Також було надано додаткову підтримку у сфері безпілотних систем і протидії їм: 16 розвідувальних БпЛА Vector та 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, а також 30 комплектів засобів протидії БпЛА.
У новій партії допомоги також:
- дві машини розмінування WISENT 1;
- 11 мобільних систем розмінування;
- 3 мінні трали;
- 70 інфрачервоних камер;
- 24 підвісні мотори;
- 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
- 120 гвинтівок Haenel CR308;
- 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;
- 5 000 детонаторів.
Нагадаємо, уряд Німеччини доручив збройовій компанії Rheinmetall поставити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.
Перед цим Німеччина оголосила, що підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.