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Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: снаряди, БПЛА, засоби розмінування

Новини — Середа, 10 квітня 2024, 14:55 — Іванна Костіна

Уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні чергової партії військової допомоги.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у відповідному розділі сайту уряду Німеччини.

Зокрема, Німеччина передала одну гусеничну командну машину-всюдихід Warthog (попереднього разу було передано 9 таких машин).

Крім того, було передано 6 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Також було надано додаткову підтримку у сфері безпілотних систем і протидії їм: 16 розвідувальних БпЛА Vector та 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, а також 30 комплектів засобів протидії БпЛА.

У новій партії допомоги також:

  • дві машини розмінування WISENT 1;
  • 11 мобільних систем розмінування;
  • 3 мінні трали;
  • 70 інфрачервоних камер;
  • 24 підвісні мотори;
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
  • 120 гвинтівок Haenel CR308;
  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;
  • 5 000 детонаторів.

Нагадаємо, уряд Німеччини доручив збройовій компанії Rheinmetall поставити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.

Перед цим Німеччина оголосила, що підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.

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