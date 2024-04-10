Укр Рус Eng

Германия передала Украине новую партию военной помощи: снаряды, БПЛА, средства разминирования

Новости — Среда, 10 апреля 2024, 14:55 — Иванна Костина

Правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в соответствующем разделе сайта правительства Германии.

В частности, Германия передала одну гусеничную командную машину-вездеход Warthog (в предыдущий раз было передано 9 таких машин).

Кроме того, было передано 6 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Также была предоставлена дополнительная поддержка в сфере беспилотных систем и противодействия им: 16 разведывательных БпЛА Vector и 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun, а также 30 комплектов средств противодействия БпЛА.

В новой партии помощи также:

  1. две машины разминирования WISENT 1;
  2. 11 мобильных систем разминирования;
  3. 3 минных трала;
  4. 70 инфракрасных камер;
  5. 24 подвесных мотора;
  6. 680 штурмовых винтовок Haenel MK556;
  7. 120 винтовок Haenel CR308;
  8. 50 снайперских винтовок Haenel HLR338;
  9. 5 000 детонаторов.

Напомним, правительство Германии поручило оружейной компании Rheinmetall поставить в Украину 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.

Перед этим Германия объявила, что подготовила новый пакет военной помощи для Украины приблизительной стоимостью 500 млн евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Оружие ВСУ