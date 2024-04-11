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Молдова просить у Нідерландів більше ППО для України

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Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 19:23 — Олег Павлюк

Президентка Молдови Мая Санду на зустрічі з головою Міністерства оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен 11 квітня закликала до постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони Україні.

Про це Санду написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами молдовської президентки, з Оллонгрен вона обговорила шляхи зміцнення двостороннього оборонного партнерства та посилення кібербезпеки.

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"У зв'язку з тим, що минулої ночі російська ракета зруйнувала найбільшу електростанцію Київської області, я наголосила на нагальній потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони для України", – додала Санду.

Як відомо, масштабний російський ракетний удар у ніч проти 11 квітня знищив Трипільську ТЕС у Київській області.

Президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони.

Напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.

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