Молдова просить у Нідерландів більше ППО для України

Президентка Молдови Мая Санду на зустрічі з головою Міністерства оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен 11 квітня закликала до постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони Україні.

Про це Санду написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами молдовської президентки, з Оллонгрен вона обговорила шляхи зміцнення двостороннього оборонного партнерства та посилення кібербезпеки.

"У зв'язку з тим, що минулої ночі російська ракета зруйнувала найбільшу електростанцію Київської області, я наголосила на нагальній потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони для України", – додала Санду.

Good discussion with Dutch @DefensieMin Kajsa Ollongren on ways to strengthen our defence partnership and enhance cybersecurity.



As Kyiv region’s largest power plant was destroyed by Russian missile last night, I stressed the urgent need for more air defence systems for Ukraine. pic.twitter.com/SEWIwTL8GG