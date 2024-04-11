Молдова просит у Нидерландов больше ПВО для Украины

Президент Молдовы Майя Санду на встрече с главой Министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен 11 апреля призвала к поставке большего количества систем противовоздушной обороны Украине.

Об этом Санду написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам молдавского президента, с Оллонгрен она обсудила пути укрепления двустороннего оборонного партнерства и усиления кибербезопасности.

"В связи с тем, что прошлой ночью российская ракета разрушила крупнейшую электростанцию Киевской области, я подчеркнула насущную необходимость в большем количестве систем противовоздушной обороны для Украины", – добавила Санду.

Good discussion with Dutch @DefensieMin Kajsa Ollongren on ways to strengthen our defence partnership and enhance cybersecurity.



As Kyiv region’s largest power plant was destroyed by Russian missile last night, I stressed the urgent need for more air defence systems for Ukraine. pic.twitter.com/SEWIwTL8GG – Maia Sandu (@sandumaiamd) April 11, 2024

Как известно, масштабный российский ракетный удар в ночь на 11 апреля уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.