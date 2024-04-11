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Молдова просит у Нидерландов больше ПВО для Украины

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Новости — Четверг, 11 апреля 2024, 19:23 — Олег Павлюк

Президент Молдовы Майя Санду на встрече с главой Министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен 11 апреля призвала к поставке большего количества систем противовоздушной обороны Украине.

Об этом Санду написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам молдавского президента, с Оллонгрен она обсудила пути укрепления двустороннего оборонного партнерства и усиления кибербезопасности.

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"В связи с тем, что прошлой ночью российская ракета разрушила крупнейшую электростанцию Киевской области, я подчеркнула насущную необходимость в большем количестве систем противовоздушной обороны для Украины", – добавила Санду.

Как известно, масштабный российский ракетный удар в ночь на 11 апреля уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.

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