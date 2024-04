Молдова просит у Нидерландов больше ПВО для Украины

Президент Молдовы Майя Санду на встрече с главой Министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен 11 апреля призвала к поставке большего количества систем противовоздушной обороны Украине.

Об этом Санду написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам молдавского президента, с Оллонгрен она обсудила пути укрепления двустороннего оборонного партнерства и усиления кибербезопасности.

"В связи с тем, что прошлой ночью российская ракета разрушила крупнейшую электростанцию Киевской области, я подчеркнула насущную необходимость в большем количестве систем противовоздушной обороны для Украины", – добавила Санду.

