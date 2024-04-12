Ответственный за внешнюю политику Банковой заместитель Ермака переходит в МИД

Заместитель председателя Офиса президента Украины Андрей Сибига заменит на посту заместителя министра иностранных дел МИД Николая Точицкого.

Как сообщает "Европейская правда", информацию о таком решении правительства опубликовал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Мельничук сообщил, что на заседании Кабмина 12 апреля приняли решение об увольнении Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел и назначении на эту должность Андрея Сибиги, который до сих пор работал заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Перед этим народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщал, что Сибигу и Точицкого ожидаемо поменяют на должностях.

Официальных сообщений о новой должности Точицкого на момент публикации новости еще не появлялось.

Николай Точицкий до назначения заместителем Кулебы возглавлял представительство Украины при ЕС, совмещая эту должность с должностью посла в Бельгии и Люксембурге.

Андрей Сибига с 2016 по 2021 год занимал должность посла Украины в Турции.

Заместителем министра иностранных дел он был с сентября 2021 года.

Сибига был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой, а до того занимал должность посла в Турции.