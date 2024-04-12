Уряд Польщі створив Раду з питань співпраці з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про створення Ради з питань співпраці з Україною – громадського органу, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови.

Про це розповів уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль в інтерв’ю РАР, повідомляє "Європейська правда".

Коваль сказав, що очолить новостворену Раду співпраці з Україною. "Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Цей склад буде сформований протягом найближчих тижнів", – додав він.

У межах Ради функціонуватимуть робочі групи, вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами й матиме представництва в регіонах, розповів Павел Коваль. Він уточнив, що детальніше структуру й функції органу визначать найближчим часом.

Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, "яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин".

"Ми виходимо з припущення, що вони є унікальними, не лише через історичні питання, але й через участь Польщі у допомозі Україні, яка захищається, та роль Польщі у процесі її відновлення", – підкреслив Коваль.

Нагадаємо, Павел Коваль – колишній посол Польщі в Україні та депутати Сейму – був призначений уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України на початку року, після приходу до влади прем'єра Дональда Туска.

Серед актуальних проблем двосторонніх відносин Варшави й Києва – блокування кордону польськими перевізниками та фермерами, яке шкодить економіці обох країн.