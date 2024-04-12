Як безвідповідальність польської влади призвела до економічної кризи з Україною

7 квітня у Польщі пройшли місцеві вибори. Під час них, як і під час минулорічних виборів до парламенту, політики активно використовували тему відносин з Україною в контексті "захисту економічних інтересів" Польщі.

Бізнес-об’єднання, які репрезентують практично усю польську економіку, виступили різко проти будь-яких односторонніх заборон на українську аграрної продукції з боку Польщі. Про це йдеться у заяві Ради підприємництва щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України до Польщі.

З окремою різкою та аргументованою заявою щодо неприпустимості односторонніх ембарго стосовно України виступав також польський Союз підприємців та роботодавців.

Про те, хто в Польщі призвів до економічної кризи з Україною, читайте в колонці експерта у сфері українсько-польської торгівлі Юлія Зорі Блокада, яка не досягла мети: чому аграрний конфлікт з Україною завдає шкоди Польщі. Далі – короткий її виклад.

На думку експерта, саме безвідповідальність політиків призвела до нової кризи між Польщею та Україною.

Зокрема, він вважає безвідповідальними дії представників нині опозиційної польської партії "Право і справедливість" ("ПіС"), яка задля продовження свого перебування при владі вводила блокади та інспірувала протести.

Юлій Зоря нагадує, що проти агроімпорту з Україною поширювалися міфи, які вже вкорінилися у свідомості поляків.

Наприклад, як зазначає автор колонки, твердження, що Польща несе збитки від торгівлі з Україною, є абсолютним абсурдом.

"Також видається абсурдним наратив про буцімто погану якість українського зерна, оскільки воно вирощене поза ЄС", – пише експерт.

За його словами, Польща не висуває претензії щодо якості до жодної країни, окрім України. Він зазначає, що до Євросоюзу імпортують, наприклад, банани з Еквадору, виноград з Туреччини, мед з Китаю тощо. За якість цієї продукції несе відповідальність імпортер – резидент ЄС, який забезпечує відповідні лабораторні аналізи.

"Але особливо абсурдними ці претензії видаються на тлі того, що ані "ПіС", ані інші групи, які інспірують протести задля отримання права стати державними чиновниками, раніше не заявляли жодних вимог щодо заборони російської продукції", – обурюється автор колонки.

Він нагадує, що маніпулятивні наративи партія "ПіС" почала використовувати у квітні минулого року у поєднанні з впровадженням протиправного та абсолютно економічно безпідставного ембарго на широкий асортимент української аграрної продукції, введеного рік тому.

Натомість, експерт впевнений, що Україна ідеально підходить до структури аграрного господарства Європи.

Юлій Зоря пояснює, що вирощуючи зерно в ЄС, можна отримувати лише збиток, який покривається за рахунок інших платників податків. А Україна спеціалізується на вирощуванні зерна на великих площах без жодних дотацій.

Чому? Докладно про це – в колонці Юлія Зорі Блокада, яка не досягла мети: чому аграрний конфлікт з Україною завдає шкоди Польщі.