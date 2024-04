Глава МЗС Польщі закликав спікера Джонсона нарешті схвалити допомогу для Ізраїлю та України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своєму коментарі щодо масованого повітряного удару Ірану по Ізраїлю закликав спікера Палати представників США нарешті винести на голосування питання про додаткову допомогу для Ізраїлю та України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter (X).

Сікорський привітав Ізраїль з успішним відбиттям атаки, що здійснювалася з кількох напрямків.

Bravo, 🇮🇱, for repelling a huge Iranian aerial assault, coordinated from several directions. Israel’s anti-missile capabilities should be strengthened and similar defences should be sent to Ukraine.@SpeakerJohnson, please let the House vote on the 🇮🇱&🇺🇦 support bill.