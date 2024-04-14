Глава МЗС Польщі закликав спікера Джонсона нарешті схвалити допомогу для Ізраїлю та України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своєму коментарі щодо масованого повітряного удару Ірану по Ізраїлю закликав спікера Палати представників США нарешті винести на голосування питання про додаткову допомогу для Ізраїлю та України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter (X).

Сікорський привітав Ізраїль з успішним відбиттям атаки, що здійснювалася з кількох напрямків.

Bravo, 🇮🇱, for repelling a huge Iranian aerial assault, coordinated from several directions. Israel’s anti-missile capabilities should be strengthened and similar defences should be sent to Ukraine.@SpeakerJohnson, please let the House vote on the 🇮🇱&🇺🇦 support bill. April 14, 2024

"Спроможності ППО Ізраїлю слід посилити, і подібні оборонні засоби слід надати також Україні. Спікере Джонсон, дозвольте Палаті представників проголосувати за проєкт щодо допомоги Ізраїлю та Україні", – закликав Радослав Сікорський.

Це вже не перший подібний його заклик за останні дні – Сікорський також дорікав Конгресу США за зволікання після масованої атаки РФ по українських містах, внаслідок якої Україна втратила Трипільську ТЕС.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном у п’ятницю дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, але у вигляді позики.

Демократи в обох палатах Конгресу сигнілізували, що готові говорити про допомогу Україні у вигляді позики, якщо це допоможе нарешті вирішити питання, хоча це не той варіант, який вони найбільше схвалюють.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна погодилася б на допомогу в кредит від США за відсутності інших варіантів.