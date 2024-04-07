Зеленський: Україна погодиться на допомогу США у кредит, адже "нема вибору"

Президент Володимир Зеленський вважає, що Конгрес США все ж виділить додаткову допомогу Україні, водночас наша держава погодилася б на кошти в кредит за відсутності інших варіантів.

Про це президент сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону, його цитує "УП".

Зеленський висловив сподівання позитивне голосування Конгресу США й назвав американську допомогу "критичною у будь-якому випадку".

"На жаль, ми заручники того, що це є виборчий процес у США. Тим не менш, я вірю, працюю, надіюсь, що розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу", – сказав президент.

Водночас президент заявив, що Україна погодилася б отримати кошти від США в кредит.

"Один сенатор нещодавно був і каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?" Він каже: "Ну, якщо тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору". Тому ми погодимося на будь-який варіант.

Більше того, якби сьогодні Україні запропонували дати в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: "Тільки сьогодні". Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", – зазначив Зеленський.

На тлі багатомісячної суперечки у Конгресі спікер Палати представників Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Очікується, що з поверненням Палати представників з перерви 9 квітня Джонсон розкриє деталі проєкту щодо допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для республіканців, і він нарешті буде схвалений в обох палатах.

Однак суперечки між республікацями у Палаті представників можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників знову відкладеться.