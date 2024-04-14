Глава МИД Польши призвал спикера Джонсона наконец одобрить помощь для Израиля и Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своем комментарии относительно массированного воздушного удара Ирана по Израилю призвал спикера Палаты представителей США наконец вынести на голосование вопрос о дополнительной помощи для Израиля и Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter (X).

Сикорский поздравил Израиль с успешным отражением атаки, которая осуществлялась с нескольких направлений.

Bravo, 🇮🇱, for repelling a huge Iranian aerial assault, coordinated from several directions. Israel’s anti-missile capabilities should be strengthened and similar defences should be sent to Ukraine.@SpeakerJohnson, please let the House vote on the 🇮🇱&🇺🇦 support bill. April 14, 2024

"Возможности ПВО Израиля следует усилить, и подобные оборонительные средства следует предоставить также Украине. Спикер Джонсон, позвольте Палате представителей проголосовать за проект по помощи Израилю и Украине", – призвал Радослав Сикорский.

Это уже не первый подобный его призыв за последние дни – Сикорский также упрекал Конгресс США за промедление после массированной атаки РФ по украинским городам, в результате которой Украина потеряла Трипольскую ТЭС.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном в пятницу дал понять, что не возражает против одобрения помощи Украине, но в виде займа.

Демократы в обеих палатах Конгресса сигнализировали, что готовы говорить о помощи Украине в виде займа, если это поможет наконец решить вопрос, хотя это не тот вариант, который они больше всего одобряют.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина согласилась бы на помощь в кредит от США при отсутствии других вариантов.