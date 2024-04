Глава МИД Польши призвал спикера Джонсона наконец одобрить помощь для Израиля и Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своем комментарии относительно массированного воздушного удара Ирана по Израилю призвал спикера Палаты представителей США наконец вынести на голосование вопрос о дополнительной помощи для Израиля и Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter (X).

Сикорский поздравил Израиль с успешным отражением атаки, которая осуществлялась с нескольких направлений.

Bravo, 🇮🇱, for repelling a huge Iranian aerial assault, coordinated from several directions. Israel’s anti-missile capabilities should be strengthened and similar defences should be sent to Ukraine.@SpeakerJohnson, please let the House vote on the 🇮🇱&🇺🇦 support bill.