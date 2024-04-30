В Австрії заснована жартома Пивна партія йде на парламентські вибори

Пивна партія Австрії, заснована здебільшого як жарт у 2015 році, братиме участь у цьогорічних парламентських виборах.

Про це заявив партійний лідер Домінік Влацний у вівторок, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Партія, заснована лікарем і рок-музикантом Домініком Влацним, зараз створює реальну загрозу відібрати голоси в інших партій, особливо в лівих. Це відбувається у той час, коли ультраправі мають явну перевагу в опитуваннях.

"Так, Пивна партія балотуватиметься на майбутніх парламентських виборах. Підтримка, яку ми отримали, величезна. Це дає нам мотивацію", – сказав 37-річний Влацний у заяві для ЗМІ.

Реклама:

У січні він сказав, що участь у перегонах залежатиме від того, чи буде зібрано достатньо коштів. Він планував зібрати кошти, збільшивши кількість членів до 20 тисяч з приблизно 1300 активних членів наприкінці 2023 року. У вівторок він визнав, що до цього ще далеко, а вибори мають відбутися до жовтня.

"Ми виконали більше за половину нашої цілі щодо фінансування. Наша склянка, так би мовити, наполовину повна, і постійно наливається більше", – сказав Влацний.

Партія брала участь у останніх парламентських виборах у 2019 році та отримала лише 0,1% голосів, але Влацний посів третє місце на президентських виборах у 2022 році з 8,3%.

Останні опитування громадської думки показали, що його підтримують від 5% до 7%. Щоб потрапити до парламенту, партії потрібні 4%.

Раніше партія проводила кампанії щодо серйозних і менш серйозних питань, починаючи від покращення системи охорони здоров’я до встановлення громадських пивних фонтанів у Відні.