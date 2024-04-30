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Біля штаб-квартири Єврокомісії підняли прапори 10 країн ЄС – відзначають важливу дату

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Новини — Вівторок, 30 квітня 2024, 13:16 — Христина Бондарєва

Прапори Кіпру, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словаччини та Словенії підняли перед штаб-квартирою Єврокомісії в Брюсселі у вівторок.

Про це йдеться у Twitter (Х) Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Опубліковане відео з піднятими прапорами 10 країн-членів супроводжується хештегом "20 років разом". 1 травня 2004 року ці десять країн приєдналися до ЄС, у зв’язку з чим цими днями у Євросоюзі та у цих державах відбуваються святкові заходи.

На момент приєднання 10 держав членами ЄС були тільки 15 країн, тому це розширення називають "великим вибухом".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до якнайшвидшого прийняття до Євросоюзу країн Західних Балкан у своїй колонці до 20-ї річниці членства 10 країн у ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає розширення 2004 року "чудовою історією успіху".

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Єврокомісія
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