Прапори Кіпру, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словаччини та Словенії підняли перед штаб-квартирою Єврокомісії в Брюсселі у вівторок.

Про це йдеться у Twitter (Х) Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Опубліковане відео з піднятими прапорами 10 країн-членів супроводжується хештегом "20 років разом". 1 травня 2004 року ці десять країн приєдналися до ЄС, у зв’язку з чим цими днями у Євросоюзі та у цих державах відбуваються святкові заходи.

Today, the flags of Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia are raised in front of our headquarters in Brussels.#20YearsTogether pic.twitter.com/bkOSkRMZBe

