Дуда: Треба зробити все можливе, щоб Україна повернула території

Президент Польщі Анджей Дуда вважає ситуацію в Україні дуже складною та закликає робити "все можливе", аби Київ міг повернути окуповані Росією українські території.

Про це Дуда розповів у інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

За словами польського президента, він "завжди говорив на міжнародній арені", що Україна "потребує нашої допомоги – постійної і нескінченної допомоги". Він зазначив, що найбільше зараз Україні потрібні боєприпаси.

"Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє", – заявив Дуда.

Говорячи про потенційні переговори про мир з Росією та можливі поступки України, польський президент сказав, що наразі "не чув жодних розмов про мирні переговори".

"Наразі вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський має дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", – сказав Дуда.

Минулого тижня Дуда на зустрічі з президентом Зеленським у Вільнюсі обговорив передачу Україні з Польщі радянських ракет для систем протиповітряної оборони.

Також Дуда, який прийматиме саміт Ініціативи трьох морів у 2025 році, побажав, аби Зеленський приїхав на нього "в костюмі", що символізуватиме завершення війни в Україні.