Дуда: Надо сделать все возможное, чтобы Украина вернула территории

Президент Польши Анджей Дуда считает ситуацию в Украине очень сложной и призывает делать "все возможное", чтобы Киев мог вернуть оккупированные Россией украинские территории.

Об этом Дуда рассказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

По словам польского президента, он "всегда говорил на международной арене", что Украина "нуждается в нашей помощи – постоянной и бесконечной помощи". Он отметил, что больше всего сейчас Украине нужны боеприпасы.

"Ситуация в Украине очень сложная... Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, ведь это знак того, что международное право действует", – заявил Дуда.

Говоря о потенциальных переговорах о мире с Россией и возможных уступках Украины, польский президент сказал, что пока "не слышал никаких разговоров о мирных переговорах".

"Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский занимает очень жесткую позицию по обороне и отвоеванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", – сказал Дуда.

На прошлой неделе Дуда на встрече с президентом Зеленским в Вильнюсе обсудил передачу Украине из Польши советских ракет для систем противовоздушной обороны.

Также Дуда, который будет принимать саммит Инициативы трех морей в 2025 году, пожелал, чтобы Зеленский приехал на него "в костюме", что будет символизировать завершение войны в Украине.