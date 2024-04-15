У Литві 70% населення вважають Росію загрозою

Семеро із десяти мешканців Литви вважають, що Росія є реальною загрозою для нацбезпеки країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення суспільного мовника LRT.

1115 респондентів запитали, чи Росія, на їхню думку, становить реальну загрозу для нацбезпеки Литви.

70% з них відповіли, що вважають Росію загрозою, з яких 29% відповіли "однозначно так" і 41% – "скоріше так".

19% респондентів дали відповідь "скоріш ні", 4% – "явно ні" і 7% не визначилися з думкою або не захотіли відповідати.

Єдиною групою населення, де думки суттєво відрізняються, виявились постійні резиденти Литви інших національностей. Серед них 50% не погоджуються, що Росія є загрозою, тоді як погоджуються – 31%.

Серед безпосередньо литовців Росію вважають загрозою 74%.

Опитування проводилося 15-25 березня компанією Baltijos tyrimi, можлива похибка не перевищує 2,9 процентних пункти.

Нагадаємо, опитування, проведене перед Мюнхенською конференцією з безпеки, засвідчило нижче сприйняття війни Росії проти України як великої загрози для світу порівняно з торішніми результатами.

Крім того, в опитуванні перед другою річницею повномасштабної війни переважна більшість європейців виступали на підтримку України, але лише 10% вірили, що вона може перемогти Росію.