В Литве 70% населения считают Россию угрозой

Семеро из десяти жителей Литвы считают, что Россия представляет реальную угрозу для нацбезопасности страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу общественного вещателя LRT.

1115 респондентов спросили, представляет ли Россия, по их мнению, реальную угрозу для нацбезопасности Литвы.

70% из них ответили, что считают Россию угрозой, из которых 29% ответили "однозначно да" и 41% – "скорее да".

19% респондентов дали ответ "скорее нет", 4% – "явно нет" и 7% не определились с мнением или не захотели отвечать.

Единственной группой населения, где мнения существенно отличаются, оказались постоянные резиденты Литвы других национальностей. Среди них 50% не согласны, что Россия является угрозой, тогда как согласны – 31%.

Среди непосредственно литовцев Россию считают угрозой 74%.

Опрос проводился 15-25 марта компанией Baltijos tyrimi, возможная погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.

Напомним, опрос, проведенный перед Мюнхенской конференцией по безопасности, показал более низкое восприятие войны России против Украины как большой угрозы для мира по сравнению с прошлогодними результатами.

Кроме того, в опросе перед второй годовщиной полномасштабной войны подавляющее большинство европейцев выступали в поддержку Украины, но только 10% верили, что она может победить Россию.