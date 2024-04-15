Польща отримала від ЄС "найбільший в історії" трансфер на 6,2 млрд євро

Польща 15 квітня отримала від ЄС переказ у розмірі 6,2 млрд євро (27 млрд злотих), що в уряді назвали найбільшою разовою виплатою за час членства Польщі у Євросоюзі.

Як повідомляє Onet, пише "Європейська правда", про це оголосила польська міністерка з питань фондів і регіональної політики Катаржина Пельчинська-Наленч.

"Польща щойно отримала найбільший трансфер від ЄС за історію нашого членства", – заявила міністерка.

27 mld zł – Do Polski wpłynął właśnie największy przelew z UE w historii naszego członkostwa. Bycie w Unii się opłaca, ale Unia to nie tylko pieniądze o czym zapomnieli nasi poprzednicy. Łączą nas wartości: demokracja, równe szanse, rządy prawa, wolności obywatelskie! April 15, 2024

У дописі вона також дорікнула попередній владі і наголосила, що членство у Євросоюзі – це не лише про гроші, але й спільні цінності.

Кошти будуть спрямовані на низку проєктів, переважно у сфері інфраструктури.

Міністерка заявила, що це "важливий день для польської економіки та інвестицій".

Нагадаємо, Єврокомісія в кінці лютого 2024 року остаточно розблокувала для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.

Єврокомісія розблокувала також частину коштів для Угорщини.