Польша получила от ЕС "крупнейший в истории" трансфер на 6,2 млрд евро

Польша 15 апреля получила от ЕС перевод в размере 6,2 млрд евро (27 млрд злотых), что в правительстве назвали крупнейшей разовой выплатой за время членства Польши в Евросоюзе.

Как сообщает Onet, пишет "Европейская правда", об этом объявила польский министр по вопросам фондов и региональной политики Катаржина Пелчиньска-Наленч.

"Польша только что получила самый большой трансфер от ЕС за историю нашего членства", – заявила министр.

27 mld zł – Do Polski wpłynął właśnie największy przelew z UE w historii naszego członkostwa. Bycie w Unii się opłaca, ale Unia to nie tylko pieniądze o czym zapomnieli nasi poprzednicy. Łączą nas wartości: demokracja, równe szanse, rządy prawa, wolności obywatelskie! April 15, 2024

В посте она также упрекнула предыдущую власть и подчеркнула, что членство в Евросоюзе – это не только о деньгах, но и об общих ценностях.

Средства будут направлены на ряд проектов, преимущественно в сфере инфраструктуры.

Министр заявила, что это "важный день для польской экономики и инвестиций".

Напомним, Еврокомиссия в конце февраля 2024 года окончательно разблокировала для Польши доступ к 137 млрд евро из различных фондов Евросоюза, которые ранее Варшава не могла получить из-за вопросов к судебной системе и верховенству права.

Еврокомиссия разблокировала также часть средств для Венгрии.