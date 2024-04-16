ЗМІ: Дуда зустрінеться з Трампом цього тижня

Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з майбутнім кандидатом в президенти США Дональдом Трампом під час свого візиту до Нью-Йорка цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це WP.pl на умовах анонімності повідомила особа з найближчого оточення польського президента.

За даними джерела, зустріч організовують колишній посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер та постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський.

Співрозмовник видання розповів, що Дуда давно прагнув зустрічі з Трампом, і в президентському палаці нібито існує переконання, що саме лідер Республіканської партії переможе на президентських виборах у США.

"За допомогою такого сценарію президент Дуда хоче забезпечити собі "м'яку посадку" в міжнародних інституціях після закінчення свого президентського терміну в серпні 2025 року", – зазначив він без уточнення подробиць.

Водночас глава Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сівера заявив телеканалу TVN24, що зустрічі між Дудою й Трампом немає в офіційному графіку президента, але її не можна виключати.

Раніше Дуда сказав, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО з 2% до 3% ВВП.

Перед цим міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пов’язав необхідність для членів НАТО витрачати більше 2% ВВП на оборону з прийдешніми президентськими виборами у США.

Слід зазначити, що майбутній ймовірний кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

Нагадаємо, за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.