СМИ: Дуда встретится с Трампом на этой неделе

Президент Польши Анджей Дуда встретится с будущим кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во время своего визита в Нью-Йорк на этой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом WP.pl на условиях анонимности сообщило лицо из ближайшего окружения польского президента.

По данным источника, встречу организуют бывший посол США в Польше Джорджетт Мосбахер и постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский.

Собеседник издания рассказал, что Дуда давно стремился к встрече с Трампом, и в президентском дворце якобы существует убеждение, что именно лидер Республиканской партии победит на президентских выборах в США.

"С помощью такого сценария президент Дуда хочет обеспечить себе "мягкую посадку" в международных институциях после окончания своего президентского срока в августе 2025 года", – отметил он без уточнения подробностей.

В то же время глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера заявил телеканалу TVN24, что встречи между Дудой и Трампом нет в официальном графике президента, но ее нельзя исключать.

Ранее Дуда сказал, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО с 2% до 3% ВВП.

Перед этим министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон связал необходимость для членов НАТО тратить более 2% ВВП на оборону с грядущими президентскими выборами в США.

Следует отметить, что будущий вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".

Напомним, за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.