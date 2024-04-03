Кемерон пояснив, чому всі члени НАТО повинні витрачати більше 2% ВВП на оборону

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пов’язав необхідність для членів НАТО витрачати більше 2% ВВП на оборону з прийдешніми президентськими виборами у США.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО 3 квітня, передає з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Кемерон наголосив, що з наближенням свого 75-річчя Північноатлантичний альянс – найбільш успішний оборонний альянс в історії – "є сильним і стає сильнішим".

"Найбільш важлива річ, яку ми можемо зробити, аби гарантувати, що цей Альянс продовжує зростати й зміцнюватись – це гарантувати, що ми всі витрачаємо більше 2% ВВП на оборону. Багато країн уже це роблять, але нам потрібно, аби це робили всі країни", – додав він.

"Чесно кажучи, це найкраща річ, яку ми можемо зробити, аби гарантувати, щоб цьогорічний саміт НАТО у Вашингтоні був успішним. І найкращий спосіб підготуватись до результатів виборів у США цієї осені, яким би не був їхній результат", – вважає очільник британської дипломатії.

Раніше стало відомо, що Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше коштів, виробляти більше і надавати більше послуг в галузі оборони перед обличчям російської агресії, що триває, і все більших загроз міжнародній стабільності.

Нагадаємо, за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.