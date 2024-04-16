Дуда підтвердив плани зустрітися з Трампом, "якщо буде можливість"

Президент Польщі Анджей Дуда не виключив, що зустрінеться з майбутнім кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Про це Дуда сказав журналістам перед відльотом до США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Польський президент розповів, що в нього була попередня домовленість про зустріч з Трампом у Нью-Йорку, "але все залежить від можливостей", які будуть на той момент.

"Якщо буде можливість, тому що це також залежить від календаря, я зустрінуся з президентом Дональдом Трампом ", – зазначив Дуда.

За його словами, вони з Трампом давно знають один одного.

"Для мене не є новою ситуація, коли я зустрічаюся з друзями, які обіймали посаду президента і з якими я вів польські справи на міжнародній арені", – підкреслив Дуда.

Раніше інформація про плани Дуди зустрітись з Трампом під час поїздки у США з'явилась у ЗМІ.

Дуда раніше говорив, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО з 2% до 3% ВВП.