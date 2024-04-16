Дуда подтвердил планы встретиться с Трампом, "если будет возможность"

Президент Польши Анджей Дуда не исключил, что встретится с будущим кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Об этом Дуда сказал журналистам перед отлетом в США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Польский президент рассказал, что у него была предварительная договоренность о встрече с Трампом в Нью-Йорке, "но все зависит от возможностей", которые будут на тот момент.

"Если будет возможность, потому что это также зависит от календаря, я встречусь с президентом Дональдом Трампом", – отметил Дуда.

По его словам, они с Трампом давно знают друг друга.

"Для меня не является новой ситуация, когда я встречаюсь с друзьями, которые занимали должность президента и с которыми я вел польские дела на международной арене", – подчеркнул Дуда.

Ранее информация о намерениях Дуды встретиться с Трампом появилась СМИ.

Дуда ранее говорил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО с 2% до 3% ВВП.