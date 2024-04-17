Глава МЗС Норвегії під час візиту в Україну відвідав Одесу

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який з понеділка перебував з візитом в Україні, відвідав також Одесу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Еспен Барт Ейде опублікував фото з Одеси, де місцевий губернатор показував йому житловий будинок, у якому внаслідок влучання "Шахеда" на початку березня загинули 12 людей.

Governor Oleg Kiper showed me a residential building in Odesa completely destroyed by an Iranian-made Shaheed drone in a Russian attack, killing 12 people, including a baby.



🇳🇴 contributes to reconstruction in Ukraine 🇺🇦 through the Nansen Support Programme.#StandWithUkraine pic.twitter.com/SUr5QafAFt April 17, 2024

"Норвегія продовжує допомагати з відбудовою Україну через свою програму підтримки Nansen", – зазначив Еспен Барт Ейде.

Як випливає з інформації пресслужби МЗС Норвегії, міністр побував в Одесі ще напередодні, 16 квітня, на шляху до Молдови.

Нагадаємо, у понеділок в Києві очільник МЗС Норвегії повідомив, що Київ та Осло завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Її дата ще не оголошена.

Нагадаємо, Україна вже має двосторонні угоди у продовження декларації G7 з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія.

Президент Чехії казав, що українсько-чеська угода може бути готова до підписання у травні-червні.







