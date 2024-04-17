Глава МИД Норвегии во время визита в Украину посетил Одессу
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, который с понедельника находился с визитом в Украине, посетил также Одессу.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).
Эспен Барт Эйде опубликовал фото из Одессы, где местный губернатор показывал ему жилой дом, в котором в результате попадания "Шахеда" в начале марта погибли 12 человек.
Governor Oleg Kiper showed me a residential building in Odesa completely destroyed by an Iranian-made Shaheed drone in a Russian attack, killing 12 people, including a baby.– Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) April 17, 2024
🇳🇴 contributes to reconstruction in Ukraine 🇺🇦 through the Nansen Support Programme.#StandWithUkraine pic.twitter.com/SUr5QafAFt
"Норвегия продолжает помогать с восстановлением Украины через свою программу поддержки Nansen", – отметил Эспен Барт Эйде.
Как следует из информации пресс-службы МИД Норвегии, министр побывал в Одессе еще накануне, 16 апреля, на пути в Молдову.
Напомним, в понедельник в Киеве глава МИД Норвегии сообщил, что Киев и Осло завершили переговоры по двустороннему соглашению по безопасности и подпишут его на следующей встрече Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Ее дата еще не объявлена.
Украина уже имеет двусторонние соглашения в продолжение декларации G7 с девятью странами, последней из них стала Латвия.
Президент Чехии говорил, что украинско-чешское соглашение может быть готово к подписанию в мае-июне.