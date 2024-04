Глава МИД Норвегии во время визита в Украину посетил Одессу

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, который с понедельника находился с визитом в Украине, посетил также Одессу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Эспен Барт Эйде опубликовал фото из Одессы, где местный губернатор показывал ему жилой дом, в котором в результате попадания "Шахеда" в начале марта погибли 12 человек.

Governor Oleg Kiper showed me a residential building in Odesa completely destroyed by an Iranian-made Shaheed drone in a Russian attack, killing 12 people, including a baby.



