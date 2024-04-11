Чехія може підписати безпекову угоду з Україною в травні чи червні

Чехія обговорює з Україною підписання двосторонньої безпекової угоди.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За словами Павела, зараз йдуть переговори про форму двосторонньої угоди про співпрацю з Україною у сфері безпеки, яка може бути укладена в травні або червні.

Він зазначив, що поки що передчасно говорити про конкретну форму документа.

"Мова може йти про постачання матеріальних засобів, можливо, про якусь нематеріальну допомогу, наприклад, підтримку розвідувальною інформацією чи технологіями. Але це може бути і кооперація оборонної промисловості, або перенесення якогось виробництва на українську територію", – зазначив Павел.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з президентом Чехії Петром Павелом, під час розмови йшлося також про підписання двосторонньої безпекової угоди.

Нагадаємо, Україна і Латвія у четвер підписали двосторонню безпекову угоду.