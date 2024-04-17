У США побоюються, що РФ починає бачити ознаки втоми союзників України

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США та країни G7 "абсолютно віддані" підтримці України, та закликала Конгрес схвалити термінову військову та бюджетну підтримку.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

За словами урядовиці, вона побоюється, що Росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.

"Я боюся, що РФ починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються, або що їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їй надію, що вона зможе перечекати нас й дочекатися, коли наша рішучість зруйнується", – сказала вона.

Єллен повідомила, що провела багато розмов щодо використання заморожених російських активів, і це питання обговорять на зустрічі країн "Групи семи", яка відбудеться в середу.

Посадовиця сказала, що обговорюють низку можливостей – від повної конфіскації активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон "дуже підтримує" нещодавні ініціативи Євросоюзу щодо можливої конфіскації відсотків від надприбутків, одержаних від арештованих активів РФ.

Вона додала, що жоден з варіантів не виключають, але вказала, що Україна також не матиме можливості використати всю суму одразу, навіть якщо всі заморожені активи конфіскують.

За даними джерел Reuters, однією з найбільш перспективних пропозицій, що розглядають, є використання відсотків від заморожених активів РФ як заставу за кредитами або облігаціями, випущених для допомоги Україні, що не вимагатиме арешту активів.

Єллен заявила, що західні посадовці оцінюють ризики, пов'язані з будь-якими наслідками, зокрема російськими погрозами, але висловила впевненість, що їх можна пом'якшити.

Раніше польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Захід повинен використовувати всі заморожені російські активи, а не лише надлишкові прибутки від них, для допомоги Україні.

Нагадаємо, саміт глав держав та урядів ЄС 21 березня домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель 20 березня висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.