Польща та Естонія – за використання всіх заморожених росактивів на користь України

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Захід повинен використовувати всі заморожені російські активи, а не лише надлишкові прибутки від них, для допомоги Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єркою Естонії Каєю Каллас у Варшаві 11 квітня, пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Прем’єрка Естонії нагадала, що в ЄС уже зробили перший крок щодо використання прибутків від росактивів, і наразі з цього питання "ведуться юридичні дебати".

"Ці активи можуть бути використані для відшкодування збитків, для компенсації… Ми не можемо собі уявити, що після всіх тих руйнувань, які спричинила Росія в Україні, ми просто так скасуємо санкції. Санкції не можуть бути зняті без того, щоб змусити Росію виплатити репарації", – підкреслила Каллас.

Своєю чергою Туск зазначив, що Естонія є одним з лідерів у спільних зусиллях щодо використання заморожених російських активів. "Використання прибутку від активів – це вже щось, але цього недостатньо", – наголосив він.

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що остаточне рішення щодо активів потребуватиме схвалення країн, на території яких вони перебувають – це, за його словами, Франція, США, Німеччина, Японія і Бельгія.

"Естонія може на нас розраховувати. Ми були послідовними в цьому з самого початку, обидві наші країни підтримували ідею використання не тільки прибутку, відсотків від активів, але й самих заморожених активів", – заявив Туск.

Нагадаємо, саміт глав держав та урядів ЄС 21 березня домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель 20 березня висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.