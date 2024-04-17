Столтенберг підтверджує: у НАТО достатньо систем ППО, аби передати частину Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу загалом мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, аби задовольнити прохання України передати частину з них.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, передає "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що в Європі розташовано "значно менше, ніж 100" систем ППО, про які раніше згадували окремі європейські посадовці, але "весь Альянс, звісно, має значну кількість батарей Patriot".

"Це також відображає той факт, що США – які є союзником із найбільшою кількістю батарей Patriot – має глобальні зобов’язання. Та реальність полягає в тому, що в нас, звісно, є доступні системи, яких достатньо багато, щоб дати змогу постачати значно більше Україні", – вказав він.

Генсек НАТО додав, що союзники працюють у напрямку постачання Києву більше ППО загалом і батарей Patriot зокрема.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.

Минулої п’ятниці Кулеба заявив, що йдуть активні переговори з союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Раніше в середу, нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.