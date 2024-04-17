Столтенберг подтверждает: у НАТО достаточно систем ПВО, чтобы передать часть Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у членов Альянса в целом есть достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить просьбу Украины передать часть из них.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе 17 апреля после встречи с премьер-министрами Нидерландов, Дании и Чехии, передает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что в Европе расположено "значительно меньше, чем 100" систем ПВО, о которых ранее упоминали отдельные европейские чиновники, но "весь Альянс, конечно, имеет значительное количество батарей Patriot".

"Это также отражает тот факт, что США – которые являются союзником с наибольшим количеством батарей Patriot – имеет глобальные обязательства. Но реальность заключается в том, что у нас, конечно, есть доступные системы, которых достаточно много, чтобы дать возможность поставлять значительно больше Украине", – указал он.

Генсек НАТО добавил, что союзники работают в направлении поставки Киеву больше ПВО в целом и батарей Patriot в частности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина идентифицировала 100 систем противовоздушной обороны в странах-союзниках и просит передать хотя бы семь из них для защиты украинских городов.

В прошлую пятницу Кулеба заявил, что идут активные переговоры с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T.

Ранее в среду, напомним, правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине.