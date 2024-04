Министр обороны Нидерландов прилетела в Румынию на F-16

В Румынию прибыли три истребителя F-16 Королевских ВВС Нидерландов для Европейского центра подготовки пилотов F-16 в Румынии, где в частности проходят обучение украинские пилоты.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

В среду румынский министр обороны Анджел Тилвар встретился со своей нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен на 86-й авиабазе "Лейтенант авиации Георге Мочорнице" в городе Борча, где в прошлом году открылся Европейский учебный центр F-16 (EFTC).

Как отметили в ведомстве, нидерландский министр прилетела на борту одного из истребителей. В воздушном пространстве Румынии самолет с Оллонгрен встретили два самолета F-16 ВВС Румынии, на борту которых находились министр Тилвар и начальник штаба обороны Георгица Влад.

Commending the @DefensieMin Ollengren for her courage in flying aboard an F-16 upon arriving in Romania! 🛩️ Welcome! Just months after the F-16 Training Center opened, Romanian pilots are training, with plans to integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg