Министр обороны Нидерландов прилетела в Румынию на F-16

В Румынию прибыли три истребителя F-16 Королевских ВВС Нидерландов для Европейского центра подготовки пилотов F-16 в Румынии, где в частности проходят обучение украинские пилоты.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

В среду румынский министр обороны Анджел Тилвар встретился со своей нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен на 86-й авиабазе "Лейтенант авиации Георге Мочорнице" в городе Борча, где в прошлом году открылся Европейский учебный центр F-16 (EFTC).

Как отметили в ведомстве, нидерландский министр прилетела на борту одного из истребителей. В воздушном пространстве Румынии самолет с Оллонгрен встретили два самолета F-16 ВВС Румынии, на борту которых находились министр Тилвар и начальник штаба обороны Георгица Влад.

Commending the @DefensieMin Ollengren for her courage in flying aboard an F-16 upon arriving in Romania! 🛩️ Welcome! Just months after the F-16 Training Center opened, Romanian pilots are training, with plans to integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg – Angel Tîlvăr (@AngelTilvar) April 17, 2024

"Мы приветствуем прибытие еще трех голландских самолетов F-16 в Румынию для Европейского центра подготовки F-16", – сказал Тилвар.

Министры обсудили военно-политические вопросы и вопросы безопасности с акцентом на Черноморский регион.

Руководители оборонных ведомств выразили готовность найти решение для продолжения работы Европейского учебного центра F-16 после 2025 года.

Центр обучения на F-16 в Фетеште открыли в ноябре 2023 года в рамках усилий союзников Киева по обучению украинских летчиков на истребителях западного образца.

Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии обеспечило авиабазу для учений, Нидерланды – самолеты F-16, а компания Lockheed Martin – инструкторов и обслуживание.

Ожидается, что подготовка украинских пилотов в учебном центре в Фетеште продлится примерно полгода.

Кроме Румынии, украинские летчики проходят или будут проходить подготовку на F-16 в США, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.